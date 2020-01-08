الأمانة: تعاملنا مع مداهمة مياه الأمطار.. “مزاريب البنايات جزء من المشكلة” – صور

عمان-الغد– قال الناطق باسم عمان الكبرى ناصر الرحامنة ان كوادر الأمانة تعاملت مع مداهمة مياه الإمطار لمحال تجارية ومنازل في منطقة وسط البلد دون وقوع إصابات بشرية وإنما خسائر مادية.

وبين الرحامنة لـ “الغد” انه تم إغلاق شارع قريش في منطقة وسط البلد لفترة قصيرة للتعامل مع ارتفاع منسوب المياه.

وبين الرحامنة ان من أسباب التجمعات المائية في منطقة الدوار السابع الهطول المطري الغزير وقيام بعض المواطنين بربط “مزاريب” اسطح البنايات بشبكة الصرف الصحي بشكل مباشر، الامر الذي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في الشوارع.

وفي سياق آخر، أكدت الأمانة أن “عبارات” سقف السيل جاهزة لاستقبال مياه الأمطار.