“الأمانة” تعتزم إصدار إذن الأشغال إلكترونيا

عمان-الغد- تعتزم أمانة عمان الكبرى قريبا وفي إطار التحول في خدماتها إلى «الإلكترونية» إلى إصدار إذن الأشغال الكترونيا بعد الكشف الهندسي على الموقع من قبل مهندسي الأمانة، قائلة إنه، لن يتم استقبال اي معاملة ورقيا لغايات إذن الأشغال.

وقالت نائب مدير المدينة لشؤون التنمية والتخطيط المهندسة راما العزي إن عملية استقبال المخططات الهندسية الكترونيا بالتنسيق مع نقابة المهندسين مستمرة، مشيرة إلى أن عملية التدقيق والموافقات تصدر عن «الأمانة» الكترونيا من أجل التيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات.

وبينت العزي استمرار عملية تجديد رخص المهن الكترونيا من جميع مناطق الأمانة الـ22.

إلى ذلك، أكد نائب مدير المدينة للشؤون الإدارية والمالية في « الأمانة» سامر ياسين إن الأمانة التزمت بقرارات الحكومة فيما يتعلق برواتب الموظفين.

وقال ياسين «عليمات الإدارة العليا كانت واضحة بعدم خصم أي مبالغ من رواتب الموظفين وخصوصا المكآفات»، موضحا أنه

جرى صرف بدل العدوى لمستحقيها تنفيذا لقرارات سابقة.