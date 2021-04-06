“الأمانة” تعتمد درب المعمودية وممشى عمان مسارات سياحية

عمان- أطلق رئيس لجنة أمانة عمان، الدكتور يوسف الشواربة، مسارين سياحيين حديثين هما درب المعمودية وممشى عمان بعد الانتهاء من العمل على ترسيم المسارين وإدخال المعلومات الخاصة بهما ضمن قاعدة بيانات جغرافية (جي اي اس).

وأكد أن إطلاق المسارين يأتي ضمن خطة تنفيذية واضحة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بهدف تعزيز المكانة السياحية وتشجيع السياحة الداخلية إلى المملكة عبر رحلات ومسارات في مناطق طبيعية وأثرية داخل العاصمة عمان.

وقال مدير مشروع المسارات السياحية، المهندس محمد أبو زيتون، إن الأمانة أنهت العمل على إحداثيات عدد من المسارات السياحية بهدف تشجيع السياحة الداخلية والاستفادة من المقومات الطبيعية والتاريخية والأثرية والبيئية التي تشتهر بها العديد من المناطق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.

وأضاف أن آلية العمل على المسارات السياحية تأتي ضمن استراتيجية متكاملة ذات قيم سياحية من شأنها تعزيز المكانة السياحية والتاريخية للمواقع والمناطق التي تمر بها المسارات، بالتعاون مع وزارة السياحة ودائرة الآثار والجهات ذات الاختصاص.

وبين أن مسار درب المعمودية تاريخي قديم مرتبط بنهر الأردن وموقع عمّاد المسيح “المغطس” في العصر الروماني، أما مسار ممشى عمان فيربط أهم المواقع الأثرية والتراثية والتاريخية والحديثة والمناطق ذات القيمة التاريخية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية والعمرانية في تاريخ مدينة عمان ويروي ذاكرة المكان ويضفي تجربة غنية للزائر في وسط المدينة.

وأوضح أبو زيتون أن هناك عددا من المسارات المقترحة سيجري إطلاقها ضمن الاحتفالات بمئوية الدولة، وهي مسار الإيلاف القرشي، ومسار رحلة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في ربوع الأردن، ومسار الثورة العربية الكبرى، ومسار الملك المؤسس عبدالله الأول.–(بترا)