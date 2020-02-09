“الأمانة” تعدل دوام الفترة الليلية بسبب الانجماد

عمان- قرر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة اقتصار حركة الآليات والمركبات ضمن الفترة الليلية (شفت C) على الحالات الطارئة فقط، والإبقاء على عمل كوادر الأمانة بمراكز العمل، والتحرك للتعامل مع أي ملاحظة طارئة فقط، وذلك حفاظا على سلامتهم في هذه الظروف الجوية الاستثنائية.

كما قرر أن يكون دوام موظفي الأمانة ليوم غد عند الساعة 9:30، بناءً على التحذيرات الصادرة عن مراكز التنبؤات الجوية التي أفادت بتشكل الانجماد في ساعات الصباح الباكر، وما يصاحبها من تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي. -(بترا)