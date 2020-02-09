آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“الأمانة” تعدل دوام الفترة الليلية بسبب الانجماد

منذ 3 ساعات
كاسحات ثلوج تابعة لأمانة عمان

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- قرر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة اقتصار حركة الآليات والمركبات ضمن الفترة الليلية (شفت C) على الحالات الطارئة فقط، والإبقاء على عمل كوادر الأمانة بمراكز العمل، والتحرك للتعامل مع أي ملاحظة طارئة فقط، وذلك حفاظا على سلامتهم في هذه الظروف الجوية الاستثنائية.
كما قرر أن يكون دوام موظفي الأمانة ليوم غد عند الساعة 9:30، بناءً على التحذيرات الصادرة عن مراكز التنبؤات الجوية التي أفادت بتشكل الانجماد في ساعات الصباح الباكر، وما يصاحبها من تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي. -(بترا)

مقالات ذات صلة

تأخير وتعليق الدوام في عدد من الجامعات الرسمية والخاصة

منذ ساعتين

وزير العمل: قرار تأخير الدوام الاثنين ينطبق على القطاع الخاص

منذ ساعتين

“الكهرباء الوطنية” تسجل حملاً كهربائياً غير مسبوق بلغ 3570 ميجاواط

منذ 3 ساعات
مدرسة خاصة

“التربية” تنفي تعليق دوام المدارس في لواء الجامعة الاثنين

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock