الأمانة: تعديل نظام الأبنية أتاح إنشاء طابق السطح

عمان- الغد- قالت أمانة عمان الكبرى ان موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس الأربعاء على تعديل المادة 35 من نظام الابنية سيسهم بحل مشكلة الابنية المكتملة وغير المكتملة.

وبموجب التعديل فإن طابق السطح القائم غير المرخص يتم إجازته بموجب التعديل، كما يسمح النظام بإنشاء طابق سطح مقترح لتلك الابنية، بحسب ما قال المدير التنفيذي للتراخيص في الامانة المهندس مهنا قطان.

وأضاف قطان، ان التعديل يحافظ على حقوق المالكين في ملكية طابق السطح الذي يتبع للسكن الذي يشترط إرفاق موافقة جميع الشركاء في تلك الأبنية وفق أحكام تنظيمية محددة تلزم بتأمين ممر يصل إلى تلك الخدمات المشتركة وتمنع فتح أبواب عليه.

وأوضح أن التعديل يسمح بإنشاء طابق السطح وفق شروط واحكام تنص على أن لا تزيد مساحته على 20 بالمائة من مساحة سطح الطابق المنشأ عليه بما في ذلك مساحة مكررات الادراج والمصاعد وعلى ان لا تتجاوز مئة متر مربع، وأن لا يزيد ارتفاع اعلى نقطة منه على ثلاثة امتار وخمسة وعشرين سنتيمترا عن سطح الطابق المنشأ عليه مع توفير ارتداد امامي لا يقل عن 50 بالمئة من الارتداد المقرر تنظيميا.