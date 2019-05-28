“الأمانة” تعزز خدمات النقل العام للعشر الأواخر وعطلة العيد

عمان- الغد- عززت أمانة عمان خدمات الشفت الليلي لوسائط النقل العام للفترة الممتدة ما بعد الافطار وحتى ساعات الفجر ، بالتزامن مع العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك، وتستمر إلى ما بعد عطلة عيد الفطر.

وفعلت الامانة الخط الساخن لاستقبال شكاوى النقل العام على مدار الساعة بالاتصال او خدمة ( الواتس اب ) عبر الرقم 0778478770 او تطبيق الأمانة الإلكتروني ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بأمانة عمان.

وتهدف إجراءات امانة عمان الى تامين المواطنين بوسائط النقل لغايات احياء الليالي العشر الأواخر من رمضان والتسوق لمستلزمات العيد خاصة في المناطق التي تشهد حركة تسوق نشطة كوسط البلد وجبل الحسين واسواق السلطان في تلاع العلي والهاشمي ومنطقة طبربور.

واكدت امانة عمان ان كافة الخطوط الرئيسية مغطاه بوسائط نقل عام لتلبية الطلب المتزايد ولضمان تقديم الخدمة على الخطوط المرتبطة مع المراكز التجارية التي يرتادها المواطنون مع إمكانية تعزيز هذه الخطوط وحسب حجم الطلب عليها.

وتشمل إجراءات وتفعيل خطة النقل للعشر الاواخر من رمضان مراقبة الالتزام بالاجور ومنح التصاريح المؤقتة لوسائط النقل ان دعت الحاجة لذلك