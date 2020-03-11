الأمانة تعلن استعدادها للعاصفة وتحذر تجار وسط البلد

عمان- الغد- وجه أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة كافة الاجهزة في امانة عمان للاستعداد بكامل الامكانيات البشرية والفنية للتعامل مع المنخفض الجوي الذي ستكون ذروته من فجر يوم الجمعة وحتى فجر السبت حسب تنبؤات دائرة الأرصاد الجوية .

ودعت أمانة عمان لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع مساء يوم غدٍ الخميس وما يصاحبه من رياح شديدة وغزارة لتساقط الأمطار تكون الهطولات غزيرة على فترات، ما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة .

واكد نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة المهندس حسام النجدواي ان سرعة الرياح المتوقعة تتطلب تخصيص فرق من الكوادر البشرية والآليات لغايات التعامل مع الحالة الجوية ألتي وصفت بالشديدة ، داعياً التجار في منطقة وسط البلد لأخذ كافة الاحتياطات والجاهزية ووضع مصدات امام محالهم لتغيير مجرى المياه وذلك بالتوازي مع الجهود المكثفة والاستعدادات التي ستقوم بها أمانة عمان .

ولفت ان الأمانة ستقوم بتامين 1300 مصد مائي بلاستيكية بمواصفات خاصة لتوزيعها في المناطق والبؤر الساخنة لتغيير اتجاهات تدفق المياه لتفادي الخطورة التي قد تنشأ.

وأهابت امانة عمان بالمواطنين الإبتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة ، وعدم ربط مزاريب أسطح المنازل على مناهل الصرف الصحي ( المجاري ) تجنباً لفيضانها، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار .

وإلى تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع ، ودعوة التجار لأخذ الإحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية وخاصة في منطقة وسط البلد ، كما دعت أصحاب المشاريع المبادرة لتأمين مواد البناء تجنبا لإنجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

وبين المهندس النجدواي ان إعلان حالة الطوارئ ورفعها يأتي حسب النشرات الجوية الواردة من دائرة الأرصاد ومراكز التنبؤات الجوية ، مرجحاً إعلان حالة الطوارئ قصوى مياه للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تم تصنيفه درجة ثالثة ورفعها حال إستدعت الحاجة .

واشار ان نحو 4500 عامل وطن وكوادر فنية وإدارية ستعمل خلال المنخفض وسيتم توزيع 180 ماتور مياه شفط في مختلف مناطق العاصمة و7 ماتورات شفط عملاقة منها في وسط البلد وجنيفا ( الدوار السابع ) قادرة على سحب ( 6 ) متر مكعب مياه كل دقيقة مع تكثيف فرق عمال الوطن والآليات بالمواقع المشار اليها .

ودعت الامانة المواطنين في حال مواجهة أي طارئ أو رصد ملاحظات الإتصال على أرقام هواتف غرف الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي 5359970 / 06 أو5359971 /06 أو خلوي 0798166789 ، وعلى غرف عمليات مناطق أمانة عمان الفرعية الـ 22.