“الأمانة” تعلن استمرار العمل بحالة الطوارئ المتوسطة

عمان – الغد – أعلنت أمانة عمان الكبرى عن إستمرار العمل بحالة الطوارئ المتوسطة (قصوى مياه)، داعية المواطنين وفي حال مواجهة أي طارئ او رصد ملاحظات الاتصال على أرقام غرف الطوارئ.

وحسب مدير دائرة البيئة بـ”الأمانة” إبراهيم الهبارنة، فإن 4500 عامل وطن في الميدان يعملون من خلال برنامج مناوبات على مدار الساعة للتأكد من جاهزية مناهل تصريف مياه الامطار، فضلا عن تواجد لعمال الوطن في مواقع ثابتة بالقرب من المواقع الحرجة والأنفاق المرورية.

وأكد جاهزية 180 ماتور شفط في مختلف مناطق العاصمة للتعامل مع أي حالة يتم رصدها، فضلا عن وجود 7 ماتورات عملاقة تم وضعها عند مناطق دوار المدينة والداخلية والخامس والسابع وخلدا وجاوا والساحة الهاشمية، مشيرا الى انه سيتم إستخدام مصدات المياه التي تم إدخالها للخدمة مؤخرا وعددها 1200 مصد للسيطرة على جريان المياه السطحية المتدفقة في المواقع التي قد تتعرض لمداهمة مياه.

بدوره، قال مدير دائرة عمليات المرور بـ”الأمانة” محمد الفاعوري إنه وخلال اليومين الماضيين تم التعامل مع عدد من الأعطال لإشارات ضوئية نتيجة إنقطاع التيار الكهربائي عنها، مشيرا الى ان سرعة الرياح الشديدة في بعض المناطق أدت الى تحرك أذرع الإشارات وتم التعامل معها بوقت قياسي.

كما تعاملت “زراعة الأمانة”، منذ بدء المنخفض الجوي، مع 31 ملاحظة حول تعرض أشجار للخلع أو تكسر أغصان بفعل الرياح القوية أو ملامستها لخطوط الكهرباء.

إلى ذلك، حذر المركز الوطني لإدارة الأزمات، من خطر شدة الرياح والهبات المرافقة لها، إضافة إلى خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفظة وأماكن تجمع المياه.

كما حذر، من خلال خريطة نشرها أمس حول مخاطر الحالة الجوية، من خطر حدوث البرق وتساقط المطر، وخطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر، داعيًا السائقين للحذر من من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والغيوم الملامسة لسطح الأرض.