الأمانة تعلن حالة الطرق في عمان

زايد الدخيل

عمان- قال الناطق الاعلامي باسم امانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة إن جميع الطرق الرئيسية في مناطق الامانة سالكة بحذر، وان العمل جاري على فتح بقية الطرق الاخرى.

واشار الرحامنة الى تلقى غرف الطوارى ١٥٠٠ ملاحظة اغلبها تكسر اشجار واعاقة عمل اليات الامانة من قبل بعض المركبات في الطرق.

وأضاف الرحامنة، أن تعطل المركبات الخاصة وتساقط الاشجار على الطرق كانا من التحديات التي واجهت كوادر الأمانة لإزالة الثلوج في العاصمة عمّان والوصول لبعض المناطق.

وأكد الرحامنة، أن كوادر الأمانة مستمرة بالعمل حتى فتح كافة الطرق الرئيسية والفرعية في العاصمة.

والرحامنة ان سائق يعمل في أمانة عمان الكبرى توفي مساء الأربعاء، وذلك خلال عمله على فتح الطرق بالعاصمة عمان.

ونعى رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة السائق في الأمانة محمد عايش الذي توفي أثناء تأدية عمله بفتح الطرق أمام المواطنين.