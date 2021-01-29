“الأمانة” تعلن حالة الطوارئ “القصوى” للتعامل مع الحالة الجوية

عمان – الغد – قال نائب مدير المدينة لشؤون البيئة والمناطق في أمانة عمان المهندس حسام النجداوي إن الأمانة أعلنت حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية التي تعصف بالمملكة، حيث جرى رفعها صباح اليوم لـ ” القصوى” في المناطق آل22 التابعة لها.

وأضاف النجداوي لـ” الغد” إن غرف طوارئ لم تتلق حتى الساعة اية ملاحظات عن مداهمات لمياه الأمطار من قبل المواطنين أو عن اغلاقات للشوارع والأنفاق رغم الهطل المطري الكثيف في مناطق غرب عمان.

وقال يتواجد حاليا في الميدان 3 الآف من كوادر الأمانة يتابعون تطورات الحالة الجاية ساعة بساعة.