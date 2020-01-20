الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اليوم والقصوى غدا

عمان- الغد- أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة لهذا اليوم الاثنين، فيما ستكون طوارئ قصوى ليوم غد الثلاثاء، ووفق النشرات الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية، بحسب الناطق الإعلامي باسم الأمانة ناصر الرحامنة.

وقال إن الامانة مستعدة للتعامل مع كل ما تقتضيه ظروف الطقس، وإن فرقها جاهزة للتعامل مع ما ينجم عن تساقط الأمطار.

ودعا المواطنين في حال رصد اية ملاحظات الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 5359970 / 06 أو5359971 /06 او خلوي 0798166789 ، وعلى غرف عمليات مناطق أمانة عمان الفرعية في الـ 22 منطقة.

ودعت الامانة المواطنين الى الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه.

كما طلبت من المواطنين تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، والتجار الى أخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وشددت على المقاولين وأصحاب المشاريع، المبادرة بتأمين مواد البناء تجنبا لانجرافها التي تتسبب بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، بالإضافة لضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والأودية.