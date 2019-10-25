“الأمانة” تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

عمان- أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية التي توقعت النشرات الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية ان تشهد حالة عدم إستقرار جوي تسود المملكة والى تساقط زخات من الامطار تكون غزيرة على فترات مصحوبة بالرعد والبرق. ودعت المواطنين في حال رصد اي ملاحظة الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 5359970 / 06 أو5359971 /06 او خلوي 0798166789 ، وعلى غرف عمليات مناطق امانة عمان الفرعية الـ 22 .

وتتابع الامانة ًمن خلال دوائرها المعنية ومراكز الطوارئ التابعة لها تطورات الحالة الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية ووفق ذلك سيتم تحديث مستوى حالة الطوارئ وعليه ستعمل كوادر الامانة بكامل طاقتها في الميدان من كوادر بشرية واليات وورش فنية.

وتهيب الامانة بالاخوة المواطنين الإبتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه.

ودعت الى تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع ، وقيام التجار بأخذ الإحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

كما دعت المقاولين وأصحاب المشاريع المبادرة بتأمين مواد البناء تجنبا لإنجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، بالإضافة لضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والأودية.بترا