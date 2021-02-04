“الأمانة” تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

عمان- أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة (قصوى مياه) للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة، حسب النشرات الجوية الصادرة عن مراكز التنبؤات الجوية.

ودعت الأمانة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 065359970 أو 065359971 أو خلوي 0798166789، وعلى غرف عمليات مناطق أمانة عمان الفرعية الـ 22 .

وأكدت أن فرق الأمانة الميدانية تتابع تفقد مناهل تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى مجاري الأودية ومداخل ومخارج عبارات تصريف مياه الأمطار.

وأهابت الأمانة بأخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

كما دعت إلى تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

كما أهابت بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، بالإضافة لضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والأودية.

بترا