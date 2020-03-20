الأمانة تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي

عمان- الغد- اعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة ( قصوى امطار) اعتبارا من هذه الليلة للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة وفق النشرات الصادرة عن دائرة الارصاد والتي يتوقع أن تكون الهطولات المطرية غزيرة ببعض المناطق.

وقال الناطق الاعلامي باسم امانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، ان الامانة ابقت كوادرها جاهزة في الميدان ومن خلال غرفة الطوارئ بمنطقة تلاع العلي ومناطقها ال 22 منطقة.

ودعا المواطنين في حال رصد اي ملاحظة الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 5359970 / 06 أو5359971 /06 او خلوي 0798166789 ، وعلى غرف عمليات مناطق امانة عمان الفرعية الـ 22 .

كما دعا الرحامنة المواطنين الى الإبتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف المياه، وتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الإحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وبين ان الامانة دعت المقاولين وأصحاب المشاريع الى ضرورة المبادرة بتأمين مواد البناء تجنبا لإنجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، بالإضافة لضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والأودية.