الأمانة تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي

عمان- الغد- اعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ استعدادا للتعامل مع المنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الأمانة ناصر الرحامنة: إن كوادر الأمانة ستتعامل مع الظروف الجوية السائدة ومراقبتها عن كثب ووفق النشرات الجوية الصادرة عن دائرة الأحوال الجوية، وان الفرق الميدانية ستنتشر للتعامل مع أي تجمعات للمياه أو حالات اغلاق قد تحدث جراء تساقط الأمطار فضلا عن التأكد من عملية تصريف المناهل لمياه الأمطار.

وبين الرحامنة ان حالة الطوارئ ستتناسب طرديا مع الظروف الجوية، داعيا مقاولي قطاع الانشاءات لتأمين مواد البناء من امام المباني والمشاريع قيد الانشاء والموضوعة على جنبات الشوارع والارصفة لمنع انجرافها إلى شبكة تصريف مياه الأمطار ما يؤدي إلى إغلاقها. كما دعا اصحاب اعمال الحفريات المختلفة لوضع مخرجات الحفر من الاتربة والحجارة على اطراف الشوارع سواء الرئيسة أو الفرعية مع ضرورة تأمينها لمنع انجرافها إلى شبكة التصريف.

وأهابت الأمانة بالمواطنين الاتصال على ارقام غرف الطوارئ الرئيسة في منطقة تلاع العلي، 5359970/ 06 أو5359971 /06 و0798166789 ، وغرف الطوارئ في المناطق التابعة لها، في حال حدوث أي طارئ.