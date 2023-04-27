الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة مساء الجمعة

أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ الخفيفة اعتبارا من الشفت الصباحي ليوم الجمعة مع رفعها لمتوسطة مساءً ، وذلك للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة من انخفاض درجات الحرارة نتيجة كتلة هوائية باردة ورطبة ينجم عنها زخات مطرية ، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية

واكد الناطق الاعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الامانة ميدانياً للتعامل مع اي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً الأخوة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

كما دعا الى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

واكد على ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وتهيب الامانة بالاخوة المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار. .