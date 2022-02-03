“الأمانة” تعمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة مساء الخميس

عمان- الغد- اعتمدت أمانة عمان الكبرى العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة ابتداءً من مساء اليوم، تزامنا مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة، وفق الناطق الاعلامي في الأمانة ناصر الرحامنة.

واكد الرحامنة لـ”الغد، على جاهزية الأمانة وكوادرها العاملين في الميدان للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة استنادا للمعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

وجدد الدعوة في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسة في منطقة تلاع العلي 065359970 أو 065359971 أو خلوي 0798166789، وعلى غرف عمليات مناطق أمانة عمان الفرعية الـ 22.