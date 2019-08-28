الأمانة تعمل على خطة لاستثمار 450 دونما في كوريدور عبدون

عمان- الغد- كشف أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أن الأمانة تعمل على إعداد مخطط شمولي لاستثمار 450 دونما من أصولها في كوريدور عبدون من خلال طرح كل مشروع بما يشكل فرص استثمارية حقيقية .

وأضاف أمام أعضاء جمعية الشؤون الدولية التي يترأسها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالسلام المجالي أن الأمانة تعمل على دعم الاستثمار في المدينة بتبسيط الاجراءات ووجود أحكام تنظيم متنوعة بها .

وأشار الشواربة خلال الحوار الذي جاء تحت عنوان ( عمان تحديات وفرص ) وأداره وليد الترك إلى وجود تحدي في موازنة الأمانة أوجب التفكير بتعزيز الإيرادات بعيداً عن الضرائب والرسوم بالبحث عن بدائل حيث تم تأسيس ذراع استثماري للأمانة ( شركة رؤية عمان ) المفوضة بإستثمار أصول الأمانة .

لافتا أن طرح المشاريع الاستثمارية والتعامل معها سيكون باحترافية وذهنية القطاع الخاص بعيدا عن الإجراءات التقليدية بمعنى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية حيث تم تكليف واحدة من الشركات العالمية في عمان لهذه الغاية .

وأشار الشواربة أن الأمانة بدأت بتحويل النفايات إلى استثمار حقيقي لإنتاج الطاقة الكهربائية بإطلاقها من مكب الغباوي مشروع الغاز الحيوي وتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات بقدرة تبلغ 8ر4 ميجاواط / بالساعة وهو ما يوفر حوالي خمسة ملايين دينار سنويا أو ما يعادل 40 بالمئة من فاتورة الكهرباء ، وأن هذا الوفر سيتم توجيهه لخدمة قطاعات أخرى .

وأضاف أن غياب الاستراتيجيات طويلة المدى ومنظومة النقل الحقيقية قاد الأمانة لبناء خطة عمل تستند لثلاث محاور هي رفع كفاءة منظومة النقل العام بالمدينة على إعتبار أنها رافعة من روافع التنمية الشاملة ، واستكمال البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد نهاية عام 2020 ، وإعداد استراتيجية للنقل العام بالمدينة طويلة المدى للوصول إلى أنماط النقل التي تحتاجها المدينة وكيفية التوسع بتقديم الخدمة

كما قامت الأمانة بتأسيس شركة رؤية عمان للنقل التي قامت بتشغيل حافلات بمواصفات عالمية ومنظومة دفع الكتروني ، وتسهيلات لذوي الإحتياجات الخاصة

وجدد الشواربة التأكيد أن الأمانة باشرت في 1 كانون ثاني من العام 2018 بالعمل على أربع محاور استراتيجية ستنجز ضمن خطة تنفيذية مدتها 3 سنوات ( 31 كانون اول من العام 2020 ) وهي النقل العام ومشروع التحول الالكتروني والتشريعات والاستثمار .

وعن الجانب التشريعي أشار أن الامانة بدأت بنظام الابنية والفاليت والتفتيش الموحد على المنشآت وقانون رخص المهن ، وأن الامانة تسير ضمن برنامج معد للسنة المقبلة على منظومة تشريعات أبرزها نظام التخطيط والتنظيم لمدينة عمان كبديل عن قانون تنظيم المدن والقرى .

ولفت أن مشروع التحول الالكتروني الذي وصلت نسبة الانجاز به 52% يهدف الى تبسيط الاجراءات والسرعة في اتخاذ القرار والحيادية ومحاربة الفساد والحصول على الخدمة من أي موقع دون مراجعة مناطق ودوائر الامانة مما سيكون له إنعكاسات ايجابية على واقع الإستثمار في مدينة عمان .

وأضاف أن الامانة عدلت تعليماتها الخاصة بإصدار رخص المهن المنزلية ؛ لتسهيل منظومة العمل من داخل المنزل والسماح لأكبر عدد من الأفراد بدء أعمالهم ومشاريعهم بأقل الكلف وأبسط الإجراءات من خلال إضافة مهن جديدة لتصبح ( 71 ) بدلا من (47) مهنة وبرسوم مخفضة .

وأجاب الشواربه خلال اللقاء على أسئلة الحضور المتعلقة بالمدنية والتحديات والرؤية المستقبلية مشيدين بوجود استراتيجيات وبرامج عمل واضحه لخدمة المدينة .