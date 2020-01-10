“الأمانة”: تعيين عمال الوطن “إلكترونيا”

عمان-الغد- تعتزم أمانة عمان الكبرى خلال أيام التحول لاستقبال طلبات التعيين لعمال الوطن إلكترونيا لمواجهة الطلب الكبير على هذه المهنة من قبل الأردنيين.

وقالت مصادر في الأمانة لـ “الغد”: إن “استقبال الطلبات إلكترونيا يأتي في سياق التحول الإلكتروني الذي تشهده الأمانة ولمنح فرصة متساوية بالتعيين أمام جميع المتقدمين”. واستحدثت الأمانة على جدول تشكيلاتها للعام الحالي نحو 500 وظيفة لعمال الوطن فيما يوجد في “أدراج مواردها البشرية” أكثر من عشرة آلاف طلب للعمل بهذه المهنة.

ويعمل في الأمانة حاليا زهاء 5 آلاف عامل وطن يعملون في دائرة البيئة ومناطقها الـ 22.

وتقول الأمانة، إن “رواتب عمال الوطن تزيد على الحد الأدنى للأجور بنسبة كبيرة”، مشيرة إلى أنهم “يتمتعون بامتيازات مالية إضافية مثل بدل العمل الإضافي لمن تقتضي طبيعة عملهم ذلك، فضلا عن اشراكهم بالتأمين الصحي لهم ولعائلاتهم وإشراكهم في الضمان الاجتماعي، وأدرجت مهنتهم ضمن المهن الخطرة وفق قانون الضمان الاجتماعي”.

وأشارت إلى وجود ميزات أخرى للوظيفة يوفرها صندوق الخدمات الاجتماعية وصندوق نقابة العاملين في البلديات وأمانة عمان الكبرى اللذين “يقدمان تعويض نهاية الخدمة إضافة إلى تعويضات أخرى في حالة إصابات العمل والإجازات المرضية فضلا عن المنح الدراسية لأبناء العاملين ومنهم عمال الوطن”.

وتقوم الأمانة بحسب مسؤوليها بتوفير احتياجات السلامة المهنية في الميدان للعمال من ألبسة وواقيات، فضلا عن وجود عيادة متخصصة بمعالجة العاملين.

ولا تشترط الأمانة لمن يرغب بالتعيين المؤهل العلمي لكنها تستثني حملة الشهادات العلمية من التعيين بمهنة “عامل الوطن” بهدف “توفير فرص تعيين عادلة لمن لا يحوزون مؤهلات”، وتشترط اخضاع العمال لدورات لرفع مستوى ثقافتهم العمالية قبل انخراطهم بالعمل في الميدان.