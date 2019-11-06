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“الأمانة” تغلق شارع الاستقلال “كليا” فجر السبت

منذ 17 دقيقة
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شارع الاستقلال في عمان - أرشيفية

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عمان – اعلنت أمانة عمان انه وبالتعاون مع إدارة السير سيتم إغلاق شارع الاستقلال كليا فجر يوم السبت المقبل الموافق 9/11 لغايات فك جسر المشاة الموجود على شارع الاستقلال وتحديدا أمام مسجد عمر بن الخطاب.

وبين مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري أن الإغلاق، الذي يأتي استكمالا لأعمال مشروع الباص سريع التردد (مرحلة الاستقلال) سيشمل المقطع الممتد من دائرة الرقابة الصحية ولغاية جسر المربط، حيث ستكون فترة الاغلاق من الساعة الواحدة فجراً ولغاية الساعة الثامنة صباحاً .

واضاف بأنه سيتم تحويل حركة السير القادم من دوار الداخلية لشارع زين العابدين والمحاذي لدائرة الرقابة الصحية والانعطاف باتجاه شارع محمود كريشان والعودة لشارع الاستقلال وتحويل السير القادم من جسر النشا إلى منطقة الهاشمي الشمالي عبر شارع الأمير راشد والعودة إلى شارع وادي المربط والموازي لشارع الاستقلال وصولا لشارع الاستقلال .

ونوه المهندس الفاعوري إلى أنه ستقوم أمانة عمان وإدارة السير بتزويد نقاط الاغلاق ومسار التحويلات والطرق البديلة بالشواخص الارشادية والتحذيرية ومواد السلامة المرورية اللازمة بالإضافة لتواجد كوادر إدارة السير وأعوان المرور بموقع العمل. -(بترا)

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