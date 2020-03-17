آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا الرئيسية

“الأمانة” تغلق مجمعات النقل العام لتعقيمها بشكل كامل

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – تبدأ أمانة عمان الكبرى اعتباراً من منتصف هذه الليلة، بإغلاق مجمعات النقل العام التي تقع ضمن حدودها بحواجز اسمنتية لتعقيمها بشكل كامل؛ وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.
وقامت كوادر الأمانة المختصة اعتباراً من الساعة السابعة مساء، بتنفيذ عملية تعقيم شاملة للمجمعات التي ستغلق وهي مجمعات: الشمال والجنوب والمحطة ورغدان السياحي وصويلح ورأس العين، إضافة إلى مجمع وادي السير.
ويشمل قرار الإيقاف جميع حافلات النقل الجماعي من باصات النقل العام “الكوستر” وباص عمان.
وأشارت أمانة عمان إلى استمرار العمل بجمع النفايات من أحياء وشوارع العاصمة ونقلها إلى المحطات التحويلية حسب البرنامج المعتاد.-(بترا)

مقالات ذات صلة

أول وفاة بـ”كورونا” في تركيا.. والإصابات ترتفع

منذ ساعتين

الصحة العالمية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 7529

منذ ساعتين

استمرار الأجواء الماطرة خلال ساعات الليل على المملكة

منذ ساعتين

بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تتبرع بـ50 ألف دينار لوزارة الصحة

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock