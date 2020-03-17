“الأمانة” تغلق مجمعات النقل العام لتعقيمها بشكل كامل

عمان – تبدأ أمانة عمان الكبرى اعتباراً من منتصف هذه الليلة، بإغلاق مجمعات النقل العام التي تقع ضمن حدودها بحواجز اسمنتية لتعقيمها بشكل كامل؛ وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.

وقامت كوادر الأمانة المختصة اعتباراً من الساعة السابعة مساء، بتنفيذ عملية تعقيم شاملة للمجمعات التي ستغلق وهي مجمعات: الشمال والجنوب والمحطة ورغدان السياحي وصويلح ورأس العين، إضافة إلى مجمع وادي السير.

ويشمل قرار الإيقاف جميع حافلات النقل الجماعي من باصات النقل العام “الكوستر” وباص عمان.

وأشارت أمانة عمان إلى استمرار العمل بجمع النفايات من أحياء وشوارع العاصمة ونقلها إلى المحطات التحويلية حسب البرنامج المعتاد.-(بترا)