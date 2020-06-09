الأمانة تغلق 15 منشأة و20 غرفة أرجيلة خلال 3 أيام

عمان – الغد – أغلقت أمانة عمان خلال الأيام الثلاثة الماضية 15 منشاة (مقاهي ومطاعم)،و20 غرفة أرجيلة غير مرخصة ضمن المنشآت التجارية، بسبب الإخلال بالشروط الإلزامية التي تم الإعلان عنها للمحافظة على الصحة والسلامة في ظل جائحة كورونا.

وأكدت أمانة عمان في بيان اليوم الثلاثاء، ان الإغلاقات جاءت نتيجة تدني الالتزام بالشروط والتعليمات التي رصدتها فرق الرقابة خلال جولاتها بالتعاون مع كوادر من الأمن العام، من أبرزها تقديم الأراجيل بأماكن مغلقة، وتم تحويل المخالفين للحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتأتي الجولات للاطلاع على مستوى السلامة والاجراءات الاحترازية المطبقة لهذه المنشآت كارتداء العمال للقفازات والكمامات وعمليات التعقيم الداخلية، وإجراء الفحوصات للعاملين للتأكد من سلامتهم، فضلا عن الرقابة على التباعد بين الطاولات التي تم تحديدها من متر ونصف إلى مترين.

وكانت فرق مفتشي امانة عمان الرقابية قامت خلال شهر ونصف بنحو 15 ألف جولة، أغلقت خلالها 160 منشاة، شملت منشآت غذائية للتأكد من توفر الشروط الصحية للمواد المتداولة.

يذكر أن الجولات الرقابية للأمانة تتم من الساعة الثامنة والنصف صباحا ولغاية 11 ليلاً .