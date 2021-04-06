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“الأمانة” تغلق 6 منشآت وتنذر 93 أخرى

منذ ساعة واحدة
مبنى أمانة عمان الكبرى بمنطقة رأس العين - (أرشيفية)

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عمان- أغلقت الفرق التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني في أمانة عمان الكبرى، 6 منشآت، ووجهت 93 انذارا لمنشآت اخرى خالفت الاشتراطات الصحية يوم امس الاثنين.
واوضحت الامانة في تقريرها اليومي، ان فرق التفتيش نفذت 685 زيارة يوم امس، وأغلقت منشأتين خالفتا امر الدفاع، و4 منشآت اخرى على غير امر الدفاع، بالاضافة الى 9 مخالفات اخرى.
بترا

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