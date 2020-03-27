آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“الأمانة” تقرر فتح مسلخ الدواجن اعتباراً من السبت

منذ 28 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- قرر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة فتح مسلخ الدواجن في دائرة المسالخ اعتبارا من صباح يوم غد السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الرابعة مساءً.
وقال الناطق الإعلامي لأمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، انه سيتم تقديم خدمة ذبح الدواجن وتجهيزها ومعاينتها من قبل الأطباء البيطريين لإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري، ليتم تسويقها طازجة من خلال مراكز البيع والبقالات لسد حاجة السوق لإحداث توازن في الأسعار.
واتخذ مسلخ الدواجن في أمانة عمان كافة الاشتراطات الصحية تحت إشراف طبي لتقديم منتج عالي الجودة. (بترا)

مقالات ذات صلة

إربد… إغلاقات بالسواتر الترابية وسط ترحيب من قبل الأهالي

منذ 16 دقيقة

التنمية توجه إندارا نهائيا لأحد مراكز التربية الخاصة الإيوائية

منذ 54 دقيقة
مدينة العقبة

ارتفاع عدد المحجور عليهم صحيا بالعقبة الى 116 شخصا

منذ ساعة واحدة

النعيمي ينعى المديرة فاطمة أبو مسلم

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock