“الأمانة” تقرر فتح مسلخ الدواجن اعتباراً من السبت

عمان- قرر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة فتح مسلخ الدواجن في دائرة المسالخ اعتبارا من صباح يوم غد السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الرابعة مساءً.

وقال الناطق الإعلامي لأمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، انه سيتم تقديم خدمة ذبح الدواجن وتجهيزها ومعاينتها من قبل الأطباء البيطريين لإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري، ليتم تسويقها طازجة من خلال مراكز البيع والبقالات لسد حاجة السوق لإحداث توازن في الأسعار.

واتخذ مسلخ الدواجن في أمانة عمان كافة الاشتراطات الصحية تحت إشراف طبي لتقديم منتج عالي الجودة. (بترا)