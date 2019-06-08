الأمانة تقيم احتفالا كبيرا بالمدرج الروماني احتفاءً بأعياد الوطن

عمان- الغد- تقيم أمانة عمان الكبرى في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم غد الأحد، في المدرج الروماني وسط العاصمة حفلا وطنيا كبيرا بمناسبة أعياد الوطن (الجلوس العشرين لجلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، وعيد الاستقلال 73، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش).

وتستهل الأمسية الوطنية التي تقام تحت شعار “وتستمر المسيرة”، بكلمة لأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وفعاليات فنية منوعة لموسيقات القوات المسلحة، وأغان وطنية للفنانين حسين السلمان، وسعد أبو تايه ويحيى الصويص.

ودعت الأمانة المواطنين للحضور والمشاركة بهذا الإحتفال الكبير الذي يعبر عن فرحة الأردنيين بالأعياد الوطنية، علما أنها خصصت مواقف مجانية في مجمع رغدان السياحي وستعمل على تعزيز ترددات حافلات مكوك البلد مجانا لتأمين نقل المواطنين لموقع الاحتفال.