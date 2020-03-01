“الأمانة” تمدد فترة تجديد الرخص المهنية والإعلانية لنهاية آذار

عمان – مددت أمانة عمان الكبرى فترة تجديد الرخص المهنية والإعلانية حتى نهاية شهر آذار الجاري لإفساح المجال أمام المعنيين للاستفادة من الفترة الممنوحة لهم تجنبا للمخالفات والغرامات الناجمة عن عدم تجديد هذه الرخص.

وكانت الامانة قد أطلقت خدمة برنامج الحكومة الإلكترونية تحت شعار “جدد رخص المهن وأنت في مكانك”؛ لتبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد على متلقي الخدمة من خلال موقعها الإلكتروني (www.amman.jo)، أو تحميل تطبيق الأمانة على الهواتف الذكية (GAM)، أو مراجعة وحدات المهن في جميع مناطق الأمانة، او الاتصال على هاتف 06/5008080 وبموجب قانون رخص المهن فإنه بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة للتجديد يتم فرض غرامة بنسبة 20 بالمئة من رسوم الرخصة الأساسية حتى نهاية شهر حزيران، و50 بالمئة من الرسوم بعد نهاية شهر حزيران. –(بترا)