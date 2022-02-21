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الأمانة تمدد فترة تجديد رخص المهن والاعلانات حتى نهاية آذار المقبل

1:57 م2022-02-21
مبنى أمانة عمان الكبرى -(أرشيفية)
مبنى أمانة عمان الكبرى -(أرشيفية)

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مددت أمانة عمان الكبرى فترة تقديم طلبات تجديد رخص المهن والاعلانات حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 31 آذار 2022 ، ودعت أصحاب الرخص المهنية والاعلانية للاستفادة من فترة التمديد بالموعد المحدد اعلاه تجنباً لفرض غرامات التأخير .
وجددت امانة عمان التاكيد انه بهدف تبسيط الاجراءات واختصار الوقت والجهد من خلال منظومة خدماتها الالكترونية فقد تم إطلاق خدمة برنامج نظام رخص المهن التي تتيح الدخول للموقع الرسمي لامانة عمان (www.amman.jo ) .

1:57 م2022-02-21
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