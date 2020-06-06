الأمانة” تمدد فترة تجديد رخص المهن ورسوم الإعلانات دون غرامات

عمان- أصدرت دائرة رخص المهن والإعلانات بأمانة عمان منذ بداية العام الحالي 1990 رخصة مهن جديدة “لأول مرة”، وفق مدير الدائرة المهندس عادل الصهيبا.

وقال الصهيبا في تصريحات صحافية اليوم أنه تم تجديد 46 الفا و387 رخصة مهن من إجمالي الرخص المهنية الفعالة بالعاصمة وعددها 99 الفا و 773 رخصة، وبنسبة بلغت 49 بالمئة، موضحا أن الأمانة مددت فترة تجديد رخص المهن ورسوم الإعلانات للآرمات على واجهات المحال التجارية حتى نهاية شهر حزيران الحالي ودون أية غرامات، استناداً لقرار مجلس الوزراء الأخير.

وأشار إلى أن القرار سمح أيضاً بتقسيط رسوم رخص المهن عن السنوات السابقة دون غرامات في حال التسديد قبل نهاية العام الحالي، وإعفاء رسوم إصدار رخص المهن من المنزل للسنوات الثلاث الأولى من الترخيص، وتقسيط رسوم اللوحات الإعلانية المستحقة للعام الحالي بدفعة 25 بالمئة والباقي حتى نهاية العام شريطة ان يتم إجراء تسوية للرسوم المستحقة عن الأعوام الماضية “إن وجدت”.

ويذكر أن الأمانة تخصص الأشهر الثلاثة الأولى من كل عام كفترة لتجديد رخص المهن دون فرض أي غرامات أو رسوم إضافية.

وبموجب التعليمات وقانون رخص المهن في العاصمة يفرض بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة للتجديد غرامة تبلغ نسبتها 50 بالمئة من رسوم الاعلان و20 بالمئة من رسوم الرخصة الاساسي على اصحاب الرخص غير المجددة، وذلك خلال الربع الثاني من العام، فيما تكون بعد ذلك نسبة الغرامة 50 بالمئة لكل من رسم الاعلان والرسوم الاساسية للرخصة عند التجديد.-(بترا)