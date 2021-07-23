“الأمانة” تنفذ تدريبات لعدة سائقين على مسار الباص السريع (فيديو)

عمان-الغد- نفذت أمانة عمان الكبرى اليوم تدريبات لعدد من السائقين على مسار الباص السريع بشارع الملكة رانيا وذلك من خلال حافلات تتبع لباص عمان.

وتأتي التدريبات في إطار الاستعداد للتشغيل التجريبي المفترض للباص سريع التردد.

وستنطلق الباصات التجريبية من محطة صويلح باتجاه جسر المدينة الرياضية، مرورًا بشارع الشريف ناصر بن جميل وإشارات الرابية وتقاطع وادي صقرة، وصولا الى الدوار الخامس ووادي عبدون.