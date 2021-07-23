آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“الأمانة” تنفذ تدريبات لعدة سائقين على مسار الباص السريع (فيديو)

منذ ساعتين
طابور طويل من السيارات العالقة في أزمة أعمال الباص السريع بمنطقة صويلح غربي العاصمة عمّان -(تصوير: ساهر قدارة)
طابور طويل من السيارات العالقة في أزمة أعمال الباص السريع بمنطقة صويلح غربي العاصمة عمّان -(تصوير: ساهر قدارة)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- نفذت أمانة عمان الكبرى اليوم تدريبات لعدد من السائقين على مسار الباص السريع بشارع الملكة رانيا وذلك من خلال حافلات تتبع لباص عمان.
وتأتي التدريبات في إطار الاستعداد للتشغيل التجريبي المفترض للباص سريع التردد.
وستنطلق الباصات التجريبية من محطة صويلح باتجاه جسر المدينة الرياضية، مرورًا بشارع الشريف ناصر بن جميل وإشارات الرابية وتقاطع وادي صقرة، وصولا الى الدوار الخامس ووادي عبدون.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock