الأمانة تنفق 11 مليون دينار في عطاءات تصريف مياه الأمطار

عمان- الغد- أطلعت أمانة عمان وسائل الإعلام على إستعداداتها لفصل الشتاء من خلال تنظيم جولة ميدانية على مشاريع البنية التحتية لشبكات تصريف مياه الأمطار وتنظيف عبارات التصريف.

واصطحب مدير المدينة المهندس أحمد ملكاوي مندوبي وسائل الاعلام للاطلاع على عبارة سقف السيل أسفل شارع قريش وتمتد وصولا إلى مخرجها في المحطة حيث أكد أن العبارة تخضع لأعمال صيانة إنشائية.

وانهت دائرة البيئة في الأمانة عملية تنظيف عبارة سقف السيل وستبقى تحت الرقابة والمتابعة لمنع إنجراف الاتربة من المناطق المحيطة كونها أخفض منطقة ، فضلا عن إزالة الطمم والأتربة من مجاري الأودية والسيول.

وأشار المهندس ملكاوي أن الأمانة ووفقا لدراسات فنية عززت بعض العبارات بمناهل جديدة لزيادة القدرة على إستيعاب المياه السطحية، لافتا أنه تم خلال عامي 2018 و2019 تخصيص 11 مليون دينار لتنفيذ عطاءات عبارات صندوقية وأنبوبية.

وأضاف أن الامانة تقوم بعمل مناهل تصريف مياه أمطار على سطح عبارة سقف السيل وربطها بشكل فني عالي المستوى بناء على دراسات تم اعدادها لزيادة عدد المناهل المشبكة.

واطلع الصحفيون خلال الجولة على الأعمال الجارية لتنفيذ عبارة صندوقية بطول 2 كيلو و400 متر في شارع رفعت شموط وشارع عبدالحميد سراج في شفا بدران.

وعلى الاعمال في شارع خير الدين المعاني الممتد من شارع الملك عبدالله الثاني وحتى شارع الثورة العربية والذي تم إعادة تاهيله كاملا بفتحه على سعته التنظيمية مع ارصفة وجزيرة وسطية وأعمال إنارة وخطوط تصريف مياه أمطار، بكلفة وصلت إلى مليون و500 الف دينار.

وفي موقع عبارة كوزمو يتم العمل على مرحلتين لتنفيذ عبارات تصريف مياه أمطار من شارع هرم بن قطبة ولغاية شارع زياد الزكارنة بعد مدارس فيلادلفيا حيث تم إنجاز المرحلة الاولى بكلفة 800 الف دينار فيما تنجز المرحلة الثانية نهاية الشهر المقبل بكلفة مليون و400 الف دينار.

كما تنفذ الأمانة عبارة صندوقية بطول 110 متر في وادي الطي ( شارع خالد بن زيد ) مقابل مسجد خليل الرحمن ، وعطاء آخر سيباشر به خلال الاسبوعين المقبلين بقيمة 2 مليون و600 الف دينار يشمل عبارات انبوبية وصندوقية لحل مشكلة وادي الطي.

وأكدت أمانة عمان ان نجاح خطة الطوارىء التنفيذية لفصل الشتاء تتطلب جهود مشتركة وتكاتف ما بين المواطن والأمانة والمؤسسات العامة لمعالجة بعض السلبيات التي تعيق إنسياب المياه الى مناهل تصريف مياه الامطار ، حيث يقوم بعض المواطنين بوضع قطع من الكراتين والسجاد على فتحات تصريف مياه الأمطار وهو ما يتطلب جهود بشكل دوري للعمل على إزالتها.

هذا وقد فرض التغير المناخي على المدينة واقعا جديدا تمثل بهطولات مطرية غزيرة في مدد زمنية قصيرة ، حيث قامت أمانة عمان بإطلاق خطة عمّان لمواجهة آثار التغير المناخي وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وبدعم البنك الدولي خلال شهر حزيران الماضي.

وحددت الخطة خطوات عملية تسهم في التخفيف من آثار التغير المناخي الذي يعد من أهم التحديات العالمية وباتت آثاره ملموسة خلال السنوات الاخيرة الماضية وهو ما يتطلب توحيد كافة الجهود في المدينة للتعامل معه.

وزودت امانة عمان مركز إدارة الازمات والدوائر المعنية بتفاصيل استعداداتها للموسم المطري وتشمل الكوادر البشرية ، وآليات مناطق الامانة ال 22 ، علما ان الخطة معدة بالتفصيل وتشمل رقم الهاتف واسم الشخص واسم مسؤول الشفت على مدار 24 ساعة خلال فترة الطوارئ.

وبينت الامانة أن الخطة قابلة للتعديل في اي وقت حسب الحاجة ، وتشمل الآليات المتاحة في الحالات القصوى ثلوج وأمطار (96 لودر ) تعمل حسب حاجة كل منطقة ومن خلال 4 مواقع رئيسية ( غرف طوارئ اساسية ) مرتبطة بنظام تتبع يشمل كافة مركبات أمانة عمان وعددها 1800 مركبة للامانة. وكاسحات ثلوج عدد 22، وجتات لفتح المصارف والمناهل عدد 6 آليات ، و106 آلية معنية بحالة الطوارئ.

ودعت الامانة المواطنين والتجار والمقاولين لاتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية قبل بداية الموسم المطري بعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه.

وتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع ادنى منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الإحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

كما دعت المقاولين وأصحاب المشاريع المبادرة بتأمين مواد البناء تجنبا لإنجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، بالإضافة لضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والأودية.

وفي سياق اخر تقوم أمانة عمان يوميا برفع 3500 طن نفايات من داخل العاصمة عمان ونقلها بواسطة 200 آلية مخصصة لرفع النفايات الى المحطات التحويلية ثم نقلها بواسطة 100 آلية الى مكب الغباوي لمعالجتها.

كما قامت ضمن استعداداتها بإنشاء عبارات أنبوبية وصندوقية في مواقع مختلفة من العاصمة لمعالجة العديد من المشاكل التي تم رصدها خلال المواسم السابقة ، والتأكد من جاهزية مضخات الشفط وغرف تجميع المياه داخل الأنفاق التي يتم تشغيلها في حال تساقط الأمطار لشفط المياه أولا بأول.

كما عززت أمانة عمان اسطولها بآليات جديدة مخصصة للتعامل مع حالات الطرق أثناء المنخفضات الجوية.

وتعتمد الأمانة عند الإعلان عن حالة الطوارئ ( خفيفة ، متوسطة ، قصوى ) ما يرد من دائرة الأرصاد والتنبؤات الجوية ، علما أنه يوجد 22 غرفة طوارئ موزعة في مناطق الأمانة بالإضافة إلى غرفتي طوارئ تلاع العلي ورأس العين الرئيسيتين.

وفي حالات الطوارئ القصوى ( الثلوج ) ترتفع إلى أربعة مراكز رئيسية للتعامل مع الحالة الجوية تقع في حدائق الحسين ، تلاع العلي ، المهاجرين ، راس العين ، إضافة للمراكز الفرعية في مديريات المناطق.

وتؤكد الامانة استعدادها لتلقي الملاحظات خلال موسم الشتاء على هواتف طوارئ الامانة 065359970 / 065359971 .