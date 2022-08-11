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“الأمانة” تنفي شطب مخالفات السير عن المواطنين

7:03 م2022-08-11
مخالفة سير- (تعبيرية)

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عمان-الغد- نفت أمانة عمان الكبرى شطب مخالفات السير عن المواطنين الذين يقومون بالاستعلام الإلكتروني عن المخالفات على موقع أمانة عمان، وفقا للناطق الإعلامي باسمها ناصر الرحامنة.
وأرجع الرحامنة عدم ظهور المخالفات إلى تحديث نظام مخالفات السير وتطوير للأنظمة والبيانات، مشيرا إلى أنه أمر يحدث سنوياً.
وأوضح الرحامنة أن الخدمة ستعود إلى شكلها الطبيعي في وقت قريب جدا.

7:03 م2022-08-11
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