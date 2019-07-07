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الأمانة تنهي أعمال التدعيم المؤقت لمبنى موقع انفجار مطعم وسط البلد

منذ 3 ساعات

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 عمان- الغد- أنهت أمانة عمان أعمال التدعيم المؤقت لمبنى موقع انفجار مطعم وسط البلد لتعزيز السلامة العامة وحماية المبنى .

وكان أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وجه خلال زيارته موقع الحادث الخميس الماضي، الدوائر المعنية للقيام بأعمال التدعيم المؤقت على نفقة الأمانة لحين استكمال الإجراءات الفنية والدراسات التي تقوم بها لجنة السلامة العامة للوصول إلى النتائج النهائية المتعلقة بسلامة المبنى.

وكانت الدوائر المعنية في الأمانة عملت على معالجة تداعيات الحادث بالتنسيق مع الدفاع المدني والأمن العام وفق ماهو مطلوب منها .

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