“الأمانة” تنهي إعادة تأهيل حديقة الديار

عمان-الغد– أنجزت أمانة عمان تأهيل حديقة الديار وفق مدير دائرة الاشراف والمشاريع المهندسة سوسن حداد.

وبينت أن أعمال التأهيل تضمنت إعادة تصميم عناصر الحديقة من أرصفة داخلية وخارجية وساحات بشكل يتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة مع إعادة إنشاء الأسوار القائمة وملعب كرة القدم وتأهيل وصيانة المباني القائمة والمدرج ، وإنشاء مبنى جديد للأمن والحماية.

وإعادة توزيع المساحات الخضراء وخدمتها بشبكة ري متكاملة مع تنفيذ أعمال الانارة من أعمدة ووحدات وكشافات في كافة أجزاء الحديقة.

وتهدف الأمانة من إعادة تأهيل المرافق العامة الى تحقيق التوازن في توزيع الخدمات والفراغات الحضرية والمساحات الخضراء في كافة أجزاء المدينة.