الأمانة تهيب بالمواطنين عدم الخروج غدا بعد الرابعة مساء

زايد الدخيل

عمان- أهابت أمانة عمان الكبرى بالمواطنين عدم خروجهم بسياراتهم الخاصة غدا اعتبارا من الساعة الرابعة مساء؛ لتمكين آليات الأمانة من فتح الطرق إذا ما تراكمت الثلوج عليها.

وقال الناطق الرسمي باسم الأمانة ناصر الرحامنة، ان هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الأمانة على سلامة المواطنين وتعرض ممتلكاتهم الخاصة للضرر أو إغلاق الشوارع، وبالتالي إعاقة عمل آليات الأمانة من قيامها بواجبها وفق المطلوب.

واشار الرحامنة الى أن الأمانة أعلنت العمل ضمن خطة الطوارئ القصوى مياه ابتداءً من صباح غد الاربعاء تزامنا مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة.

وأضاف الرحامنة أن جاهزية الأمانة وكوادرها العاملين في الميدان للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة استنادا للمعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

وقال، إن الأمانة ستعمل ضمن خطة القصوى مياه ابتداءً من صباح الأربعاء بـ 100% من كوادر الطوارئ الفنية والمدربة والمجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة على مدار 24 ساعة وسيتم اجراء جولات ميدانية تفقدية لمختلف المواقع التي تتبع لأمانة عمان.