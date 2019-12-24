“الأمانة” تواجه المنخفض الجوي المتوقع بـ4500 موظف من كوادرها

عمان-الغد- قال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة المهندس حسام النجداوي لـ”الغد”، الثلاثاء، ان أمانة عمان أعلنت حالة الطوارئ المتوسطة ” قصوى مياه” لمواجهة تطورات الحالة الجوية المتوقعة.

وأضاف النجداوي انه يوجد في الميدان نحو 4500 موظف وعامل يعملون في جميع مناطق الأمانة لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع عبر ثلاثة شفتات.

ولفت النجداوي الى ان كوادر الأمانة تتابع تطورات المنخفض من خلال النشرات الجوية الصادرة عن دائرة الأحوال الجوية.