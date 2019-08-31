الأمانة تواصل استعداداتها للشتاء – صور

عمان- الغد- كثفت مناطق ودوائر أمانة عمان جهودها ضمن الاستعدادات لموسم الشتاء المقبل بتنظيف مناهل تصريف مياه الأمطار والعبارات الصندوقية والانبوبية والقنوات المكشوفة المتعلقة بشبكات الطرق وفق نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة المهندس باسم الطراونة.

وعملت الأمانة ضمن اعمالها خلال فصل الصيف على تغليف مناهل تصريف مياه الأمطار التي تم تنظيفها بأكياس بلاستيكية فارغة لمنع دخول المخلفات والاتربة التي تنجرف نحوها بفعل العوامل الطبيعية.

كما قامت بتنظيف العبارة الرئيسة في منطقة سقف السيل من أسفل شارع قريش / وسط البلد وصولا إلى مخرجها في المحطة ، وإزالة الطمم والاتربة من مجاري الأودية والسيول، والعمل على إنشاء الجدر والسلاسل الحجرية.

كما نفذت عدد من مشاريع إنشاء عبارات إنبوية وصندوقية في مواقع مختلفه من العاصمة لمعالجة عدد من المشاكل التي تم رصدها خلال المواسم السابقة.

كما يجري التأكد من جاهزية مضخات الشفط وغرف تجميع المياه داخل الأنفاق التي تتم ليلا ليتسنى إغلاق النفق حيث يتواجد أربع مضخات في كل نفق يتم تشغيلها في حال تساقط الأمطار لشفط المياه أول بأول من تلك الغرف.

وأكدت الأمانة أن أعمال متابعة تنظيف مناهل تصريف مياه الأمطار والعبارات تتواصل على مدار العام وفق برنامج معد لهذه الغاية.