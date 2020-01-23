الأمانة تواصل استقبال طلبات الاعتراض والاستئناف لملاحق التخمين

عمان – تواصل أمانة عمان استقبال طلبات الاعتراض والاستئناف على ملاحق قائمة التخمين لعام 2020 بعد صدورها في الجريدة الرسمية وإيداعها لدى مراكز التخمين استناداً لأحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي النافذ.

وقال المدير التنفيذي للشؤون المالية في الأمانة الدكتور أحمد العموش في تصريح صحفي اليوم الخميس، ان عملية الاعتراض والاستئناف تقتصر فقط على التخمين الذي تم العام الماضي، وان تقديم الاعتراض على قيمة التخمين تتم إلكترونياً بالدخول إلى موقع الأمانة (www.amman.jo )، خلال مدة أقصاها السادس عشر من شباط القادم.

واشار العموش، الى انه يتم إنشاء ملف خاص بالمستخدم من نافذة مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة واستكمال التسجيل والحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور، ثم الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية وتحديد الدخول من خلال القطاعات، حيث تظهر خدمات القطاع المالي باللون الأحمر الغامق، وبعدها يتم اختيار خدمة ضريبة الأبنية والمسقفات واستخراج بيانات الضريبة بإحدى الطرق الثلاث المتوفرة .

واضاف، انه بعد الدخول إلى صفحة الضريبة الخاصة بالعقار، يتم اختيار خدمة طلب اعتراض على التخمين من قائمة الخيارات أسفل الشاشة، واستكمال تعبئة البيانات المطلوبة من أسباب الاعتراض وعنوان مقدم الطلب وغيرها من البيانات، ثم الحصول على رقم للطلب من خلال رسالة إلكترونية على هاتف مقدم الطلب.

واوضح العموش، ان لجنة التخمين وبعد تقديم الطلب، تقوم بالاتصال بصاحب العلاقة، والنظر في طلبه بحضوره وإبلاغه بالقرار بموجب إشعار تخمين خاص بالاعتراض.

وفي حال لم يقتنع مقدم الطلب بالقرار يحق له تقديم طلب استئناف إلكتروني من خلال قائمة الخيارات خلال مدة أقصاها 14 يوما من تبلغه الإشعار بقرار اللجنة وتعبئة بيانات الطلب. (بترا)