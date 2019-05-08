الأمانة تواصل حملاتها لإزالة البسطات المخالفة خلال شهر رمضان

الغد- واصلت كوادر دائرة ضبط عمليات البيع العشوائي في أمانة عمان حملاتها اليومية خلال شهر رمضان المبارك لإزالة البسطات المخالفة والحد من أشكال البيع العشوائي على الشوارع والأرصفة في العاصمة عمان ، وذلك بالتعاون مع مديريتي الأمن العام والدرك.

وقال مدير دائرة ضبط عمليات البيع العشوائي المهندس أحمد العبداللات ان الدائرة تنفذ يوميا ما بين 7-9 حملات على بسطات بيع العصير والمرطبات التي تشهد رواجا خلال الشهر الفضيل ، ومعرشات وخيم وعربات بيع مواد منوعة ، وكذلك فروش بيع الألعاب النارية التي تنتشر بشكل واضح ومزعج في رمضان.

وأضاف أن كوادر الدائرة تنفذ حملات دورية على الباعة المتجولين والمتسولين المنتشرين على الإشارات الضوئية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

وبين العبداللات أن الدائرة شكلت في الشهر الفضيل فرقتين ميدانيتين خلال الفترة الصباحية تعملان من الساعة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً ، وأربع فرق مقسمة على المناطق تعمل من الواحدة ظهراً الى الواحدة بعد منتصف الليل ، بالإضافة إلى فرقتين لتقديم الدعم عند الحاجة.

وأشار أن هذه الفرق تعمل على تغطية مختلف مناطق العاصمة ضمن خطتها الرقابية والصحية خلال الشهر الفضيل، مع التركيز على منطقتي وسط البلد وجبل الحسين اللتين تشهدان حركة تجارية نشطة.