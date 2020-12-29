الأمانة توافق على اتفاقيتي شراء حافلات صديقة للبيئة

عمان- الغد- وافق مجلس أمانة عمان في جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، عن بُعد، برئاسة امين عمان الدكتور يوسف الشواربة على مسودتي اتفاقيتي القرض والمنحة مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لتمويل شراء حافلات ديزل يورو 5، وحافلات تعمل بالكهرباء صديقة للبيئة.

وذكرت الامانة في بيان، انه وفقا للاتفاقيات المنوي توقيعها مع البنك سيتم شراء 136 حافلة ديزل يورو 5 ، من خلال قرض بقيمة 10 مليون و700 الف دينار، ومنحة بقيمة 8 ملايين يورو، وشراء 15 حافلة تعمل بالكهرباء، من خلال قرض بقيمة 5 مليون و600 الف يورو. . ووافق المجلس على توقيع اتفاقية مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، لتعيين شركة استشارية لتقديم الخدمات الاشرافية على اعمال تغطية بركة البيبسي، بناء على رغبة البنك، من خلال توفيره منحة بقيمة 600 الف يورو. من جهة اخرى، صادق مجلس الامانة على توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الالماني ووزارة التخطيط، لتمويل مشروع ادارة النفايات الصلبة بمنحة مالية بالكامل بقيمة 15 مليون يورو، من خلال بناء منشاة معالجة ميكانيكية ــ بيولوجية للنفايات ام بي تي.

كما وافق على توقيع اتفاقية مع المركز الثقافي الالماني (معهد غوتة) لتوثيق حي المهاجرين (حكايا المدينة)، وعلى توقيع اتفاقية مع شركات الاتصال التي تستخدم الطريق لغايات تزويد المواطنين بخدمات الاتصال. وصادق المجلس على مسودة مذكرة التفاهم المنوي توقيعها مع ائتلاف شركة هيتاشي للسكك الحديدية وشركة اريل للانشاءات والصناعات المحدودة، بخصوص اعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لتنفيذ مشروع مترو عمان باستخدام نظام العمل دي بي او تي.