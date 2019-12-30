“الأمانة” توزع أكياسا ورقية للنفايات على المركبات

عمان – باشرت أمانة عمان، اليوم الاثنين، بتوزيع أكياس ورقية مخصصة للنفايات على المركبات ضمن حملة “عمان بيتنا”.

وتعد هذه الحملة الـ11، وتطلقها سنوياً دائرة هوية عمان في الأمانة بالتعاون مع شركة زين، في شارع عمر مطر المحاذي لمبنى الأمانة بالتزامن مع بدء توزيع هذه الأكياس لباقي مناطق أمانة عمان الـ22، وفق بيان صحفي.

وصممت الأكياس ويصل عددها لـ100 ألف كيس، بطريقة تتيح تعليقها داخل المركبات، وتحمل عبارات توعوية وإرشادية للسائقين تدعو للمحافظة على البيئة والحد من ظاهرة القاء النفايات من نوافذ المركبات.

وتهدف الحملة، بحسب البيان، لتخفيف العبئ عن عمال الوطن بتنظيف وجمع النفايات من الشوارع الرئيسية والتقاطعات المرورية التي يكون أحد أسبابها رميها من نوافذ المركبات. كما يسهم تجاوب سائقي المركبات بعدم إلقاء النفايات داخل الأنفاق المرورية وشبكات الشوارع الرئيسية بالمحافظة على سلامة عمال الوطن. وقال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، إن هناك تجاوبا من المواطنين مع هذه المبادرة التي تقوم على بث رسائل توعوية للمجتمع، وتؤكد أن المواطن هو شريك رئيسي إلى جانب الأمانة في الحفاظ على مظهر المدينة وبيئتها.

وشارك بتوزيع الاكياس، الدكتور الشواربة، ونائبه الدكتور مخلد المناصير ومدراء الدوائر المعنية إلى جانب عمال الوطن، وتشمل عملية التوزيع وسائط النقل في الشوارع الرئيسية، وعند التقاطعات المرورية والإشارت الضوئية. كما شارك لإطلاق الحملة وتوزيع الأكياس المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال وإدارة الاستدامة في شركة زين طارق البيطار الذي أكد الحرص على إدامة التعاون مع الأمانة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين.

كما شارك رؤساء اللجان المحلية وأعضاء مجلس أمانة عمان ومدراء المناطق بهذه الحملة التي تهدف لإحداث تغيير إيجابي في السلوك بالتعامل مع النفايات داخل المركبات وعدم إلقائها من النوافذ.-(بترا)