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الأمانة توضح بشأن ما نشر عن وفاة مواطن أثناء إزالة بسطته

منذ ساعتين

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عمان- الغد- أوضحت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، بشأن ما تم تداوله عن وفاة صاحب أحد البسطات أثناء حملة لإزالتها في منطقة ماركا.

وقالت الأمانة في بيان إنّه نظمت كوادر دائرة ضبط البيع العشوائي وضمن برنامج العمل اليومي وبمرافقة الأجهزة الأمنية المختصة حملة في منطقة ماركا يوم الاثنين”.

وأضافت أنّه “بناءً على ما تم تداوله بخصوص وفاة المرحوم خالد وبعد مراجعة تقارير العمل اليومي والتحقق من كشوفات الضبط تبين بأنه لم تتم إزالة البسطة العائدة للمرحوم خالد ولم يحصل بين كوادر الامانة والمرحوم اي تواصل او حديث كونها لم تشاهده أصلا لعدم وجوده في الجهة التي تمت فيها الحملة ولم تتخذ أي إجراء إداري بخصوص بسطته بذلك التاريخ، هذا وتنظم الكوادر المعنية بضبط البيع العشوائي كشوفات يومية موثق فيها اسم صاحب البسطة ومحتوياتها وموقعها “.

وأوضحت أن “أمانة عمان الكبرى لتترحم على المتوفي، وتؤكد على دورها في ضبط البيع العشوائي والحد من البسطات لما لها من آثار سلبية على التجار المرخصين وتأثيرها على الصحة العامة وحقوق المشاة ومستخدمي الرصيف في المدينة خصوصا في ظل وجود اسواق شعبية مرخصة مثل (سوق الحسين الشعبي، سوق مرج الحمام الشعبي، سوق بيادر وادي السير، سوق الوحدات الشعبي / مجمع الجنوب، سوق رأس العين /الجمعة، سوق الثلاثاء /المقابلين، سوق السبت / القويسمة).

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