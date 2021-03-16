“الأمانة” توضح حول قائمة تعيينات أقارب أمين عمان الشواربة

عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة أن قائمة التعيينات المتداولة بأسماء موظفين من عائلة أمين عمان يوسف الشواربة، تم تعيينهم منذ سنوات طويلة وقبل تعيينه أميناً لعمان.

وأكد الرحامنة إنه ومنذ العام 2012 تم حصر التعيينات في أمانة عمان من خلال ديوان الخدمة المدنية، مبيناً أن من ورد اسمهم في القائمة تدرجوا بالوظيفة مثل العديد من موظفي الامانة.

واستغرب نشر مثل هذه الشائعات التي لا صحة لها، أو الدوافع الخفية منها.