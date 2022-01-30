الأمانة توضح مسؤوليتها بالتعامل مع الأشجار خلال المنخفض

أوضحت أمانة عمان الكبرى حدود مسؤوليتها تجاه سقوط الأشجار وتداعيات المنخفض الجوي الأخير.

وقال الأمانة إنها تعاملت مع 1500 حالة تتعلق بتكسر الأشجار في المنخفض الجوي، وما زال العمل جارياً على إزالتها.

وبينت في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن مجال عملها حول الأشجار هو تقليمها في نطاق الأرصفة، وأن ما يتعلق بخلع الأشجار فهو من اختصاص جهات أخرى وكذلك الأشجار داخل المنازل والملكيات الخاصة.

وأكدت الأمانة أن هناك تعاونا مع الجهات الأخرى المعنية بهذا الجانب.

وحول الأشجار التي تتداخل مع أسلاك الكهرباء، أشارت إلى وجود تنسيق مع شركة الكهرباء بهذا الشأن.