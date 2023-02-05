الأمانة: جاهزية قصوى للتعامل مع الحالة الجوية

اكد امين عمان الدكتور يوسف الشواربة ان الحالة الجوية الاستثنائية التي يتوقع ان تسود المملكة اعتباراً من يوم غد الاثنين والتي تم تصنيفها من الدرجة الرابعة حسب مراكز التنبؤات الجوية تستدعي الجاهزية القصوى والاستعداد التام للتعامل مع غزارة الامطار والرياح الشديدة المتوقعة ٠

وشدد على ضرورة رصد كافة الشوارع الرئيسية ، والفرعية ضمن احياء مناطق العاصمة ، وايجاد الحلول الفورية من ابلاغات تصل الى غرفة طوارئ تلاع العلي او الغرف الفرعية في المناطق ، وعلى رصد الميادين والانفاق المرورية على مدار الساعة .

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بحضور نائبه محمد رسمي القيسي ومدير المدينة المهندس احمد الملكاوي ، بنواب مدير المدينة ومدراء الدوائر المعنية والمناطق للتاكيد على اخذ كامل الاستعدادات للتعامل مع المنخفض الجوي .

ودعا الناطق الاعلامي في الامانة ناصر الرحامنة الأخوة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 )

واهاب للمبادرة بإزالة الالواح المتحركة عن اسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير ، وأخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

كما دعا إلى تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وأهاب بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.