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“الأمانة”: جميع الطرق في العاصمة سالكة ولا إغلاقات

منذ 44 دقيقة
الأمطار في عمان-(تصوير: ساهر قدارة)

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عمان – اكدت غرفة العمليات في امانة عمان الكبرى بان جميع الطرق في العاصمة عمان سالكة وانه لا توجد اي اغلاقات نتيجة للمنخفض الجوي السائد وتساقط الامطار الغزير.
وبحسب الناطق الاعلامي لامانة عمان ناصر الرحامنة فإن كوادر الامانة تعاملت مع بعض تجمعات المياه وقامت بالسيطرة عليها، مشيرا الى ان ما يتم تداوله لبعض الفيديوهات هي لسنوات سابقة وان الموسم الحالي لم يشهد اي فيضانات اواغلاقات للطرق. واهاب الرحامنة بالمواطنين الإبتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، داعيا المواطنين وفي حال وجود اي ملاحظة الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 5359970 / 06 أو5359971 /06 او خلوي 0798166789 ، وعلى غرف عمليات مناطق امانة عمان الفرعية الـ 22.-(بترا)

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