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“الأمانة”: جميع خيارات الدفع الإلكتروني متاحة أمام المواطنين

منذ ساعتين
الدفع الالكتروني -دفع

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عمان – أعلنت أمانة عمان أن جميع الأنظمة المالية وخدمات الدفع الإلكتروني متاحة أمام المواطنين للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الأخير، الذي منح خصومات وإعفاءات عند تسديد ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ، بالإضافة إلى إمكانية التقسيط لنهاية العام الحالي.
ودعت في بيان لها اليوم الأربعاء، المواطنين للاستعلام عن ضريبة المسقفات والتحققات من خلال الرابط الالكتروني التالي: https://bit.ly/378hiU0، والدفع إلكترونيا من خلال : موقع أمانة عمان الإلكتروني www.amman.jo ، إي فواتيركم، حسابك البنكي، البطاقات الائتمانية، محافظ الموبايل الإلكترونية، أو نقدا من خلال أكشاك ونقاط بيع إي فواتيركم والبنوك أو شركات الصرافة المعتمدة .
وأوضحت الأمانة أنه في حال وجود أي استفسار، التواصل مع أرقام هواتف مركز خدمات الدفع الالكتروني، أرضي 064616598وخلوي 0778523936 و 0778524547 و 0796813253 و 0796813402–(بترا)

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