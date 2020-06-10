“الأمانة”: جميع خيارات الدفع الإلكتروني متاحة أمام المواطنين

عمان – أعلنت أمانة عمان أن جميع الأنظمة المالية وخدمات الدفع الإلكتروني متاحة أمام المواطنين للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الأخير، الذي منح خصومات وإعفاءات عند تسديد ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ، بالإضافة إلى إمكانية التقسيط لنهاية العام الحالي.

ودعت في بيان لها اليوم الأربعاء، المواطنين للاستعلام عن ضريبة المسقفات والتحققات من خلال الرابط الالكتروني التالي: https://bit.ly/378hiU0، والدفع إلكترونيا من خلال : موقع أمانة عمان الإلكتروني www.amman.jo ، إي فواتيركم، حسابك البنكي، البطاقات الائتمانية، محافظ الموبايل الإلكترونية، أو نقدا من خلال أكشاك ونقاط بيع إي فواتيركم والبنوك أو شركات الصرافة المعتمدة .

وأوضحت الأمانة أنه في حال وجود أي استفسار، التواصل مع أرقام هواتف مركز خدمات الدفع الالكتروني، أرضي 064616598وخلوي 0778523936 و 0778524547 و 0796813253 و 0796813402–(بترا)