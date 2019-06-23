“الأمانة”: خطة لتأهيل حدائق الملك عبدالله الأول كمتنفس طبيعي – صور

عمان-الغد- تعمل أمانة عمان حاليا على خطة لإعادة تأهيل حدائق الملك عبدالله الأول كمتنفس طبيعي ومساحة خضراء في وسط عمان وهي الغايه التي أنشئت من أجلها سابقا، بحسب مصدر رسمي في الأمانة.

وأضاف المصدر أن الأمانة أنهت مؤخرا دراسة لواقع الأبنية المقامة داخل الحدائق ومدى الاستفادة منها للرؤية المستقبلية، كما سيتم إنشاء محطة للحافلات ضمن مشروع الباص سريع التردد على مساحة 5 دونمات.

وكانت “الغد” قد نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مجموعة من الصور من داخل حدائق الملك عبدالله الأول بمنطقة وادي صقرة وتظهر خاوية بعد قرار الأمانة بإخلائها منذ سنوات لإعادة تأهيلها.