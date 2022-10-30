الأمانة: خطة لتطوير محطة شرق عمّان للنفايات

اطلعت اللجنة الصحية والبيئية في مجلس أمانة عمان، اليوم الأحد، على آلية عمل محطة شرق عمان التحويلية التي تستقبل يومياً 3 آلاف طن نفايات من مختلف مناطق الأمانة.

وقالت رئيسة اللجنة الصحية والبيئية قمر النابلسي إن الزيارة تهدف للاطلاع على مهام المحطة من بدايات دخول الكابسات المحملة بالنفايات وطرق تجميعها وكبسها ثم تحميلها وتوريدها إلى مكب الغباوي التابع لأمانة عمان.

وأشاد أعضاء اللجنة خلال جولة في المحطة رافقهم بها نائب مدير مدينة عمان للشؤون الصحية والزراعة الدكتورة ميرفت مهيرات، بآلية العمل والجهد المبذول بشكل حضاري لافت، وبالإجراءات التنظيمية والاحترازية التي يتم اتخاذها حفاظاً على السلامة العامة والنظافة البيئية داخل المحطة لكافة مراحل العمل.

يُذكر أن محطة شرق عمان التحويلية هي المحطة الوحيدة التي تخدم مناطق الأمانة وتعمل على مدار الساعة لاستقبال النفايات بواقع ثلاثة “شفتات” ويتواجد بها ثلاثة مكابس.

وأكد مدير عمليات جمع ونقل النفايات عبدالله الذنيبات وجود خطة مستقبلية لتطوير محطة شرق عمان التحويلية بإضافة مكبسين جدد بسعة 3 آلاف طن لاستيعاب كمية النفايات الواردة بهدف تطوير منظومة إدارة النفايات.

وبين أن آلية العمل تتم من خلال توريد النفايات لمكب الغباوي للشفتين الأول والثاني فيما كمية النفايات التي تستقبلها المحطة في الفترة الليلية يتم تخزينها في المحطة وترحيلها باليوم الثاني لمكب الغباوي.