“الأمانة”: دوائر البيئة ستعود للعمل بالطاقة الكاملة الثلاثاء المقبل

عمان-الغد- قال مدير دائرة البيئة في أمانة عمان الكبرى م. إبراهيم هبارنة أن دوائر البيئة في الأمانة ستعود للعمل بالطاقة الكاملة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، وسيعود عمال الوطن إلى مناطقهم لخدمة المدينة ملتزمين بإشتراطات الصحة العامة.

وأوضح الهبارنة للغد إنه خلال فترة الحظر الكلي فإن الأمانة تعمل في الميدان حاليا من خلال مدراء المناطق ورؤساء الأقسام والشعب وسائقي الطاحنات والعاملين عليها.