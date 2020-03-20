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“الأمانة” ستعقم المدينة بشكل شامل مع بدء سريان حظر التجول

منذ ساعة واحدة

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عمان- قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة إنه وبناء على قرار أمين عمان، ستقوم الأمانة صباح يوم غد السبت ومع بدء سريان حظر التجول بالتعقيم الشامل للمدينة.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان التعقيم سيشمل جميع مناطق أمانة عمان وأحيائها والمرافق التجارية والشوارع الرئيسية من خلال فرق متخصصة موزعة على 100 آلية مخصصة لعمليات التعقيم وذلك للحفاظ على الصحة والسلامة العامة. -(بترا)

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